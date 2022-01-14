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В НАТО готовы к диалогу с РФ, но не к компромиссу в отношении принципов – Столтенберг

Пятница, 14 января 2022, 10:40

Североатлантический альянс (НАТО) готов к диалогу с Россией, однако никогда не пойдет на компромисс по основным принципам европейской безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью DW в четверг, 13 января, сообщает "Европейская правда".

"Мы переживаем критический для европейской безопасности период. Мы выслушали Россию, объявили наши позиции. Мы готовы к диалогу с Россией, но никогда не пойдем на компромисс по основам европейской безопасности", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что дискуссия на заседании Совета Россия-НАТО 12 января была очень сложной.

По словам генсека НАТО, у России есть выбор – диалог или конфронтация с Западом. В то же время он предупредил о последствиях для РФ в случае военной эскалации против Украины.

"Мы четко заявили, что за (нападение на. - Ред.) Украину будут серьезные последствия в виде строгих экономических санкций. Мы будем оказывать поддержку Украине, чтобы она могла повысить способность защищать себя", - заявил Йенс Столтенберг.

Он также добавил, что страны НАТО сделают все необходимое не только для защиты восточного фланга Альянса, но и для сдерживания агрессии против союзников.

Как сообщалось, переговоры, состоявшиеся между США и РФ в Женеве, а также между НАТО и РФ в Брюсселе на этой неделе, закрепили тактическое поражение россиян и подтвердили, что они не прибегают к полномасштабному военному вторжению, а лишь используют его угрозу как рычаг в переговорах.

Более подробно об этом – в видео на нашем Youtube-канале, а также в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко. В НАТО сказали "нет": чем завершились и какие последствия будут иметь переговоры Альянса с РФ.

Темы: НАТОРосcия


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