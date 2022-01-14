В Росії раптово розпочали перевірку бойової готовності військ на Сході

Російська влада розпочала раптову перевірку бойової готовності військ у Східному військовому окрузі, особливу увагу приділять перекиданню військ.

Джерело: ТАСС з посиланням на Міноборони Росії

Дослівно Міноборони РФ: "У Збройних силах РФ продовжуються планові заходи зимового періоду навчання військ. У рамках підготовки до проведення стратегічного командно-штабного навчання "Схід-2022" у військах Східного військового округу проводиться раптова перевірка бойової готовності".

Деталі: У відомстві пояснили, що під час перевірки підрозділи та військові частини Східного військового округу будуть приведені у найвищі ступені бойової готовності з виходом до районів зосередження. Низка з'єднань та військових частин здійснять марші на незнайомі полігони, розташовані на значній відстані від пунктів постійної дислокації, для виконання навчально-бойових завдань.

Також у Міноборони РФ додали, що "особлива увага буде приділена оцінці можливостей транспортної інфраструктури держави щодо забезпечення перевезення військ у встановлені терміни".

Повідомляється, що такі заходи дозволять оцінити "готовність військ Східного військового округу до виконання завдань за призначенням після перегрупування на великі відстані по території РФ".