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В России внезапно начали проверку боевой готовности войск на Востоке

Пятница, 14 января 2022, 10:47
Фото Минобороны

Российские власти начали внезапную проверку боевой готовности войск в Восточном военном округе, особое внимание уделят переброске войск.

Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны России   

Дословно Минобороны РФ: "В Вооруженных силах РФ продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности".

Детали: В ведомстве пояснили, что в ходе проверки подразделения и воинские части Восточного военного округа будут приведены в высшие степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения. Ряд соединений и воинских частей совершат марши на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач.

Также в Минобороны РФ добавили, что "особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск в установленные сроки".

Сообщается, что проводимые мероприятия позволят оценить "готовность войск Восточного военного округа к выполнению задач по предназначению после перегруппировки на большие расстояния по территории РФ".

Темы: Росcияармия


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