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Чоловік погрожував підірвати поліцію і лікарню на Харківщині

П'ятниця, 14 січня 2022, 11:34
Фото поліції

Нетверезий мешканець Харківщини погрожував підірвати районне управління поліції та відділення лікарні у Чугуївському районі, його затримали.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно правоохоронці: "13 січня о 18:53 до поліції зателефонував невідомий та заявив, що у будівлі Чугуївського управління поліції станеться вибух. О 19:17 чоловік знову зателефонував до поліції та повідомив про те, що кине гранату у приміщення травматології Чугуївської центральної районної лікарні".

Деталі: На місця подій виїжджали правоохоронці, але жодних вибухових речовин у приміщеннях та на прилеглих територіях райуправління поліції та відділення лікарні не виявили.

Поліцейські встановили особу правопорушника – ним виявився 40-річний мешканець Чугуєва.

Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 ККУ. У помешканні хулігана вибухонебезпечих предметів не виявили.

Вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від 4 до 8 років ув’язнення.  

Українська правда
Теми: Харківська областьполіція
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