Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чоловік погрожував підірвати поліцію і лікарню на Харківщині

П'ятниця, 14 січня 2022, 10:34
Чоловік погрожував підірвати поліцію і лікарню на Харківщині
Фото поліції

Нетверезий мешканець Харківщини погрожував підірвати районне управління поліції та відділення лікарні у Чугуївському районі, його затримали.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно правоохоронці: "13 січня о 18:53 до поліції зателефонував невідомий та заявив, що у будівлі Чугуївського управління поліції станеться вибух. О 19:17 чоловік знову зателефонував до поліції та повідомив про те, що кине гранату у приміщення травматології Чугуївської центральної районної лікарні".

Реклама:

Деталі: На місця подій виїжджали правоохоронці, але жодних вибухових речовин у приміщеннях та на прилеглих територіях райуправління поліції та відділення лікарні не виявили.

Поліцейські встановили особу правопорушника – ним виявився 40-річний мешканець Чугуєва.

Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 ККУ. У помешканні хулігана вибухонебезпечих предметів не виявили.

ВІДЕО ДНЯ

Вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від 4 до 8 років ув’язнення.  

Українська правда
Теми: Харківська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Харківська область
Керівник фонду з Харківщини попався на двох схемах виїзду чоловіків за кордон
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
"Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість". Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп'янська
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: