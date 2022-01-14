Чоловік погрожував підірвати поліцію і лікарню на Харківщині

Нетверезий мешканець Харківщини погрожував підірвати районне управління поліції та відділення лікарні у Чугуївському районі, його затримали.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно правоохоронці: "13 січня о 18:53 до поліції зателефонував невідомий та заявив, що у будівлі Чугуївського управління поліції станеться вибух. О 19:17 чоловік знову зателефонував до поліції та повідомив про те, що кине гранату у приміщення травматології Чугуївської центральної районної лікарні".

Деталі: На місця подій виїжджали правоохоронці, але жодних вибухових речовин у приміщеннях та на прилеглих територіях райуправління поліції та відділення лікарні не виявили.

Поліцейські встановили особу правопорушника – ним виявився 40-річний мешканець Чугуєва.

Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 ККУ. У помешканні хулігана вибухонебезпечих предметів не виявили.

Вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від 4 до 8 років ув’язнення.