Мужчина угрожал взорвать полицию и больницу в Харьковской области

Нетрезвый житель Харьковской области угрожал взорвать районное управление полиции и отделение больницы в Чугуевском районе, его задержали.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно правоохранители: "13 января в 18:53 в полицию позвонил неизвестный и заявил, что в здании Чугуевского управления полиции произойдет взрыв. В 19:17 мужчина снова позвонил в полицию и сообщил о том, что бросит гранату в помещение травматологии Чугуевской центральной районной больницы".

Детали: На места происшествий выезжали правоохранители, но никаких взрывоопасных веществ в помещениях и на прилегающих территориях райуправления полиции и отделения больницы не обнаружили.

Полицейские установили личность правонарушителя – им оказался 40-летний житель Чугуева.

Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 259 УКУ. В доме хулигана взрывоопасных предметов не обнаружили.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет тюрьмы.