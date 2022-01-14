Австралія вдруге скасувала візу "першій ракетці" світу, який не вакцинувався

Австралія вдруге скасувала візу першій "ракетці" світу Новаку Джоковичу, заявивши, що не вакцинований проти Covid-19 тенісист може становити ризик для здоров'я, і фактично припинивши його заявку на рекордний 21-й титул Великого шолома на Australian Open.

Джерело: Reuters, BBC

Деталі: Міністр імміграції Австралії Алекс Хоук скористався дискреційними повноваженнями, щоб знову скасувати візу сербського тенісиста після того, як суд скасував попередню анулювання і звільнив його з імміграційного ув'язнення.

Пряма мова Хоука: "Сьогодні я скористався своїми повноваженнями відповідно до розділу 133C(3) Закону про міграцію, щоб анулювати візу, яку отримав пан Новак Джокович, з міркувань здоров'я та належного порядку, на основі того, що це було в інтересах суспільства".

Деталі: Якщо не оскаржить це рішення, Джокович не зможе отримати візу в Австралію протягом 3 років, за винятком переконливих обставин, які впливають на інтереси Австралії.

Дев'ятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії сподівався захистити свій титул наступного тижня. У разі перемоги він став би найуспішнішим тенісистом в історії з рекордним 21 титулом на турнірах Великого шолома.

Віза Джоковича була вперше анулювана незабаром після його прибуття до Мельбурна 6 січня, бо прикордонники заявили, що він "не надав належних доказів", щоб отримати звільнення від вакцинації.

Повторне скасування його візи може призвести до д​другої судової битви з сербською зіркою тенісу за дозвіл залишитися і грати на Australian Open з понеділка.

Джерело, близьке до команди Джоковича, підтвердило, що він розглядає це рішення і зважує свої варіанти.

34-річний Джокович є скептиком щодо вакцинації. Він викликав широке обурення в Австралії, коли вирішив приїхати до Мельбурна з медичним звільненням від щеплень.

Австралійські прикордонні сили вирішили, що його звільнення було недійсним, і помістили зірку спорту в імміграційний готель разом із шукачами притулку на кілька днів.

Більше того, у в’їзній декларації Джоковича було поставлено галочку про те, що він не виїжджав за кордон протягом двох тижнів до від’їзду до Австралії, хоча спортсмен подорожував до Іспанії. Джокович звинуватив у помилці свого агента.

Тенісист постфактум також визнав, що йому не слід було давати інтерв'ю та фотосесію для французької газети 18 грудня, коли він уже мав позитивний ПЛР-тест на Coviid-19.

Четверта "ракетка" світу грек Стефанос Циціпас сказав, що Джокович "грає за своїми правилами" і робить щеплених гравців "дурнями".

За його словами, "98% гравців пройшли вакцинацію і зробили те, що повинні були зробити, щоб приїхати, виступити та зіграти в Австралії".

Візова суперечка стала складною політичною проблемою для прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона,який готується до виборів у травні. Хоча уряд Моррісона заручився підтримкою вдома за жорстку позицію щодо безпеки кордонів під час пандемії, він не уникнув критики через оформлення візи Джоковича.

Австралія пережила одні з найтриваліших у світі карантинів, має 90% вакцинації серед дорослих, а спалах "Омікрону" приніс майже мільйон випадків за останні два тижні.