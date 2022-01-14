Австралия повторно отменила визу "первой ракетке" мира, который не вакцинировался

Австралия во второй раз отменила визу первой "ракетке" мира Новаку Джоковичу, заявив, что не вакцинированный против Covid-19 теннисист может представлять риск для здоровья, и фактически прекратив его заявку на рекордный 21-й титул Большого шлема на Australian Open.

Источник: Reuters, BBC

Детали: Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук воспользовался дискреционными полномочиями, чтобы снова отменить визу сербского теннисиста после того, как суд отменил предварительное аннулирование и освободил его из иммиграционного заключения.

Прямая речь Хоука: "Сегодня я воспользовался своими полномочиями в соответствии с разделом 133C(3) Закона о миграции, чтобы аннулировать визу, полученную господином Новаком Джоковичем, из соображений здоровья и надлежащего порядка, на основе того, что это было в интересах общества".

Детали: Если не оспорит это решение, Джокович не сможет получить визу в Австралию в течение 3 лет, за исключением убедительных обстоятельств, влияющих на интересы Австралии.

Девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии надеялся защитить свой титул на следующей неделе. В случае победы он стал бы самым успешным теннисистом в истории с рекордным 21 титулом на турнирах Большого шлема.

Виза Джоковича была впервые аннулирована вскоре после его прибытия в Мельбурн 6 января, так как пограничники заявили, что он "не предоставил доказательств", чтобы получить освобождение от вакцинации.

Повторная отмена его визы может привести ко второй судебной тяжбе с сербской звездой тенниса за разрешение остаться и играть на Australian Open с понедельника.

Источник, близкий к команде Джоковича, подтвердил, что он рассматривает это решение и взвешивает свои варианты.

34-летний Джокович является скептиком вакцинации. Он вызвал широкое возмущение в Австралии, когда решил приехать в Мельбурн с медицинским освобождением от прививок.

Австралийские пограничные силы решили, что его освобождение было недействительным, и поместили звезду спорта в иммиграционный отель вместе с соискателями убежища на несколько дней.

Более того, во въездной декларации Джоковича была поставлена ​​галочка о том, что он не выезжал за границу в течение двух недель до отъезда в Австралию, хотя спортсмен путешествовал в Испанию. Джокович обвинил в ошибке своего агента.

Теннисист постфактум также признал, что ему не следовало давать интервью и фотосессию для французской газеты 18 декабря, когда у него уже был положительный ПЦР-тест на Coviid-19.

Четвертая "ракетка" мира грек Стефанос Циципас сказал, что Джокович "играет по своим правилам" и делает привитых игроков "дураками".

По его словам, "98% игроков прошли вакцинацию и сделали то, что должны были сделать, чтобы приехать, выступить и сыграть в Австралии".

Визовый спор стал сложной политической проблемой для премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, которій готовится к выборам в мае. Хотя правительство Моррисона заручилось поддержкой дома за жесткую позицию относительно безопасности границ во время пандемии, оно не избежало критики из-за оформления визы Джоковича.

Австралия пережила одни из самых длительных в мире карантинов, имеет 90% вакцинации среди взрослых, а вспышка "Омикрона" принесла почти миллион случаев за последние две недели.