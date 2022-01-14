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Австралия повторно отменила визу "первой ракетке" мира, который не вакцинировался

Пятница, 14 января 2022, 10:55
Австралия повторно отменила визу первой ракетке мира, который не вакцинировался
Новак Джокович, фото Getty Images

Австралия во второй раз отменила визу первой "ракетке" мира Новаку Джоковичу, заявив, что не вакцинированный против Covid-19 теннисист может представлять риск для здоровья, и фактически прекратив его заявку на рекордный 21-й титул Большого шлема на Australian Open.

Источник: Reuters, BBC

Детали: Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук воспользовался дискреционными полномочиями, чтобы снова отменить визу сербского теннисиста после того, как суд отменил предварительное аннулирование и освободил его из иммиграционного заключения.

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Прямая речь Хоука: "Сегодня я воспользовался своими полномочиями в соответствии с разделом 133C(3) Закона о миграции, чтобы аннулировать визу, полученную господином Новаком Джоковичем, из соображений здоровья и надлежащего порядка, на основе того, что это было в интересах общества".

Детали: Если не оспорит это решение, Джокович не сможет получить визу в Австралию в течение 3 лет, за исключением убедительных обстоятельств, влияющих на интересы Австралии.

Девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии надеялся защитить свой титул на следующей неделе. В случае победы он стал бы самым успешным теннисистом в истории с рекордным 21 титулом на турнирах Большого шлема.

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Виза Джоковича была впервые аннулирована вскоре после его прибытия в Мельбурн 6 января, так как пограничники заявили, что он "не предоставил доказательств", чтобы получить освобождение от вакцинации.

Повторная отмена его визы может привести ко второй судебной тяжбе с сербской звездой тенниса за разрешение остаться и играть на Australian Open с понедельника.

Источник, близкий к команде Джоковича, подтвердил, что он рассматривает это решение и взвешивает свои варианты.

34-летний Джокович является скептиком вакцинации. Он вызвал широкое возмущение в Австралии, когда решил приехать в Мельбурн с медицинским освобождением от прививок.

Австралийские пограничные силы решили, что его освобождение было недействительным, и поместили звезду спорта в иммиграционный отель вместе с соискателями убежища на несколько дней.

Более того, во въездной декларации Джоковича была поставлена ​​галочка о том, что он не выезжал за границу в течение двух недель до отъезда в Австралию, хотя спортсмен путешествовал в Испанию. Джокович обвинил в ошибке своего агента.

Теннисист постфактум также признал, что ему не следовало давать интервью и фотосессию для французской газеты 18 декабря, когда у него уже был положительный ПЦР-тест на Coviid-19.

Четвертая "ракетка" мира грек Стефанос Циципас сказал, что Джокович "играет по своим правилам" и делает привитых игроков "дураками".

По его словам, "98% игроков прошли вакцинацию и сделали то, что должны были сделать, чтобы приехать, выступить и сыграть в Австралии".

Визовый спор стал сложной политической проблемой для премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, которій готовится к выборам в мае. Хотя правительство Моррисона заручилось поддержкой дома за жесткую позицию относительно безопасности границ во время пандемии, оно не избежало критики из-за оформления визы Джоковича.

Австралия пережила одни из самых длительных в мире карантинов, имеет 90% вакцинации среди взрослых, а вспышка "Омикрона" принесла почти миллион случаев за последние две недели.

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