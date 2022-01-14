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"Польские" хакеры, взломавшие сайт МИД, оставили "послание" Украине на ломаном польском языке

Пятница, 14 января 2022, 12:07
Фото c Twitter Christopher Miller

В "послании" украинцам, которое хакеры оставили на сайте Министерства иностранных дел, польская версия позволяет понять, что те, кто его писал, не являются носителями языка – несмотря на то, что содержание сообщения намекает на "польский след".

Как пишет "Европейская правда", на это обратили внимание журналисты польского издания Wprost, конкретные примеры в комментарии ЕвроПравде привели носители польского языка.

Wprost отмечает, что сообщение на польском языке написано таким образом, что позволяет предположить использование плохого переводчика – но не приводит конкретных примеров, указывающих на это.

Журналисты Wiadomosci в материале о кибератаке не указали на недостатки в польском тексте, но поставили примечание, что польскую версию приводят полностью согласно оригинальному сообщению.

Носители языка, с которыми пообщалась ЕвроПравда, в первую очередь обратили внимание, что в обращении "Українець!/Ukrainiec!" (кстати, это можно видеть и в украинской версии) не употреблен звательный падеж.

Если в повседневном употреблении в украинском языке люди нередко используют вместо него именительный, то в польском употребление звательного падежа общепринято и обращение должно было звучать как "Ukraińcu".

Другие недостатки в тексте не столь очевидны, но носители языка указали на некоторые "ломаные" фразы, которые человек, хорошо владеющий языком, сформулировал бы иначе.

Так, искусственно выглядит фраза "wszystkie informacje o Tobie stały się publiczne" – поляки написали бы скорее как "są publiczne", а "zostały przesłane do wspólnej sieci" – ‘zostały opublikowane w sieci", ‘wspolnej sieci’ фактически не употребляется.

Вместо "Dane (na komputerze) są niszczone" должны были бы написать "dane zostały zniszczone/usunięte".

Напомним, утром 14 января выяснилось, что сайты ряда украинских органов государственной власти, в том числе правительства и МИД, подверглись кибератакам. По крайней мере, на сайте МИД хакеры оставили сообщение, которое должно было намекать на "польский след".

Главный дипломат ЕС осудил кибератаки против сайтов украинских государственных учреждений и заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности, а также киберподразделения встретятся, чтобы обсудить, как отреагировать и помочь Киеву.

Темы: хакерыПольшакибербезопасность


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