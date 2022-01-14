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Україну продовжать продувати вітри, місцями можливий мокрий сніг

П'ятниця, 14 січня 2022, 12:35
ілюстративне фото Unsplash

Найближчої доби теплу, але вітряну погоду в Україні визначатиме атлантичне повітря, яке переміщатиметься з північного заходу Європи.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вночі 15 січня в Україні, крім північно-західної частини, вдень у східних та північно-східних областях невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

Вночі на дорогах країни, окрім південної частини, подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 3° до 2° тепла, на півдні вдень 0-5° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві в суботу вночі невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

16 січня в Україні без істотних опадів. На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 1-6° морозу, в Карпатах та на Закарпатті 7-12° морозу; днем від 3° морозу до 2° тепла.

У столиці в неділю без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Теми: погода
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