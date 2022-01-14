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Украину продолжат продувать ветра, местами возможен мокрый снег

Пятница, 14 января 2022, 11:35
Украину продолжат продувать ветра, местами возможен мокрый снег
иллюстративное фото Unsplash

В ближайшие сутки теплую, но ветреную погоду в Украине будет определять атлантический воздух, перемещающийся с северо-запада Европы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ночью 15 января в Украине кроме северо-западной части, днем в восточных и северо-восточных областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью на дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, на юге днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве в субботу ночью небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

16 января в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° мороза, в Карпатах и на Закарпатье 7-12° мороза; днём от 3° мороза до 2° тепла.

В столице в воскресенье без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Темы: погода
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