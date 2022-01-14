Міноборони сформує кадровий резерв для просування військових по службі
У Міністерстві оборони вперше сформують кадровий резерв для підвищення військовослужбовців на посадах за рейтинговим принципом.
Джерело: Міноборони
Деталі: У Міністерстві оборони та Збройних силах України оцінили військовослужбовців за підсумками 2021 року, надали висновки щодо їхньої відповідності посадам і перспектив.
За результатами оцінювання відтепер будуть формувати:
1) Резерв кандидатів для просування по службі;
2) Кадровий резерв для просування по службі на посади, призначення на які погоджуються з президентом.
Кадровий резерв буде складено вперше.
У перспективі комісія Міноборони складатиме рейтинг кожного військовослужбовця на підставі оцінки його служби, ділових, моральних, професійних та індивідуальних якостей.
Відповідно до доручення Володимира Зеленського від 30.04.2021 №1520/у, президент буде погоджувати кандидатів виключно з Кадрового резерву, за рейтинговим принципом.
Рейтинговий список направлятиме до Офісу президента комісія Міноборони з відбору кандидатів.
Резерв на решту посад, що комплектують офіцери, включає:
- вищий офіцерський склад, крім посад, призначення на які здійснюється президентом;
- офіцерський склад апарату Міноборони;
- офіцерський склад ЗСУ, військових частин, закладів (установ), безпосередньо підпорядкованих Міноборони зі штатно-посадовою категорією "полковник".
Відповідно до нововведень, затвердження Резерву тепер відбуватиметься до 30 березня.
Головнокомандувач ЗСУ зможе затверджувати Резерв, до якого включаються посади у ЗСУ з категоріями "полковник", крім посад, призначення на які здійснює міністр.