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Міноборони сформує кадровий резерв для просування військових по службі

П'ятниця, 14 січня 2022, 12:57
Ілюстративне фото з сайту Міноборони

У Міністерстві оборони вперше сформують кадровий резерв для підвищення військовослужбовців на посадах за рейтинговим принципом.

Джерело: Міноборони 

Деталі: У Міністерстві оборони та Збройних силах України оцінили військовослужбовців за підсумками 2021 року, надали висновки щодо їхньої відповідності посадам і перспектив.

За результатами оцінювання відтепер будуть формувати: 

1) Резерв кандидатів для просування по службі; 

2) Кадровий резерв для просування по службі на посади, призначення на які погоджуються з президентом.

Кадровий резерв буде складено вперше. 

У перспективі комісія Міноборони складатиме рейтинг кожного військовослужбовця на підставі оцінки його служби, ділових, моральних, професійних та індивідуальних якостей.

Відповідно до доручення Володимира Зеленського від 30.04.2021 №1520/у, президент буде погоджувати кандидатів виключно з Кадрового резерву, за рейтинговим принципом.

Рейтинговий список направлятиме до Офісу президента комісія Міноборони з відбору кандидатів.

Резерв на решту посад, що комплектують офіцери, включає:

- вищий офіцерський склад, крім посад, призначення на які здійснюється президентом;

- офіцерський склад апарату Міноборони;

- офіцерський склад ЗСУ, військових частин, закладів (установ), безпосередньо підпорядкованих Міноборони зі штатно-посадовою категорією "полковник".

Відповідно до нововведень, затвердження Резерву тепер відбуватиметься до 30 березня.

Головнокомандувач ЗСУ зможе затверджувати Резерв, до якого включаються посади у ЗСУ з категоріями "полковник", крім посад, призначення на які здійснює міністр.

УП, оновлено
Теми: МіноборониЗбройні силиарміякадри
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