Минобороны сформирует кадровый резерв для продвижения военных по службе

В Министерстве обороны впервые сформируют кадровый резерв для повышения военнослужащих в должностях по рейтинговому принципу.

Источник: Минобороны

Детали: В Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины оценили военнослужащих по итогам 2021 года, дали выводы об их соответствии должностям и перспективах.

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По результатам оценки отныне будут формироваться:

1) Резерв кандидатов для продвижения по службе;

2) Кадровый резерв для продвижения по службе на должности, назначения на которые согласовываются с президентом.

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Кадровый резерв будет составлен впервые.

В перспективе комиссия Минобороны будет составлять рейтинг каждого военнослужащего на основании оценки его службы, деловых, моральных, профессиональных и индивидуальных качеств.

Согласно поручению Владимира Зеленского от 30.04.2021 №1520/у, президент будет согласовывать кандидатов исключительно из Кадрового резерва, по рейтинговому принципу.

Рейтинговый список будет направлять в Офис президента комиссия Минобороны по отбору кандидатов.

Резерв на остальные должности, которые комплектуют офицеры, включает:

- высший офицерский состав, кроме должностей, назначения на которые осуществляется президентом;

- офицерский состав аппарата Минобороны;

- офицерский состав ВСУ, воинских частей, учреждений, непосредственно подчиненных Минобороны со штатно-должностной категорией "полковник".

Согласно нововведениям, утверждение Резерва теперь будет проходить до 30 марта.

Главнокомандующий ВСУ сможет утверждать Резерв, в который включаются должности в ВСУ с категориями "полковник", кроме должностей, которые назначает министр.