Росія готує провокації проти своїх військових, щоб звинуватити Україну – розвідка

Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців Збройних сил РФ, щоб звинуватити в цьому Україну.

Джерело: ГУР МО

Дослівно ГУГ МО: "За інформацією воєнної розвідки України 13 січня у 3 омсбр ЗС Придністровського регіону Республіки Молдова було проведено службову нараду під час якої особовому складу доведено, що очікуються провокації зі сторони України в районі н. п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ)".

Деталі: Зазначається, що розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводились, але було наголошено про готовність особового складу "за першою командою" виконувати завдання за призначенням.

Також повідомляється, що на сьогодні відпустки та звільнення особового складу не скасовані, але командирам/начальникам наказали довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за визначеним сигналом.