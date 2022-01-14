Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия готовит провокации против своих военных, чтобы обвинить Украину – разведка

Пятница, 14 января 2022, 13:05
Фото ГУР МО

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих Вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Источник: ГУР МО

Дословно ГУГ МО: "По информации военной разведки Украины 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу доведено, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н. п. Колбасная (артсклады оперативной группы войск РФ)".

Детали: Отмечается, что распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не оглашались, но была отмечена необходимость готовности личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению.

Также сообщается, что на сегодняшний день отпуска и увольнения личного состава не отменены, но командирам/начальникам приказали довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу.

Украинская правда
Темы: Росcияармияпровокацииразведка
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Порошенко заявили о препятствиях и угрозах его сторонникам, едущим в Киев

Советник Байдена: Если за кибератакой на Украину стоит РФ, будет ответ

У Путина заявили, что не могут больше терпеть "вторжения" НАТО в Украину

видеоПорошенко обвинил в своем преследовании Зеленского, Коломойского и "банду"

обновленоВ Киеве "заминировали" аэропорты и ТРЦ

Порошенко назвал две причины, почему Зеленский "возбудил против него дело"

Все новости...
Росcия
Глава МИД Германии посетит Россию после визита в Украину
Лавров: Россия не будет вечно ждать ответа Запада
В России внезапно начали проверку боевой готовности войск на Востоке
Последние новости
02:48
Россия может разместить около США ядерное оружие – СМИ
01:12
Видео, фотоНа Полтавщине горит АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом
23:46
Дания дополнительно выделит 22 миллиона евро на безопасность Украины
23:24
У Порошенко заявили о препятствиях и угрозах его сторонникам, едущим в Киев
22:46
Канада не советует гражданам ехать в Украину из-за агрессии РФ
22:28
В Британии число заражений коронавирусом упало до минимума за месяц
22:00
Facebook заблокировал страницу делегации РФ в Вене, Россия заявила о цензуре
21:31
Генсек НАТО заявил, что гибкость должна проявить Россия, а не Украина
21:08
Советник Байдена: Если за кибератакой на Украину стоит РФ, будет ответ
20:29
От кибератаки пострадали ресурсы транспортного страхового бюро, но не реестр
Все новости...