Россия готовит провокации против своих военных, чтобы обвинить Украину – разведка

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих Вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Источник: ГУР МО

Дословно ГУГ МО: "По информации военной разведки Украины 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу доведено, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н. п. Колбасная (артсклады оперативной группы войск РФ)".

Детали: Отмечается, что распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не оглашались, но была отмечена необходимость готовности личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению.

Также сообщается, что на сегодняшний день отпуска и увольнения личного состава не отменены, но командирам/начальникам приказали довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу.