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Глава МЗС Німеччини відвідає Росію після візиту в Україну

П'ятниця, 14 січня 2022, 12:22
Глава МЗС Німеччини відвідає Росію після візиту в Україну
Анналена Бербок. Фото Getty Images

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наступного тижня поїде до Москви для переговорів щодо України. 

Про це вона сказала в кулуарах зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Бресті в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Виступаючи у Бресті, Бербок послабила надії на швидке вирішення проблеми після серії переговорів між Заходом і Росією цього тижня.

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"Переговорів з Росією (на Раді Росія-НАТО) не було протягом двох років, тому я не думаю, що хтось сідав за стіл переговорів, чекаючи рішення протягом кількох годин", – сказала Бербок журналістам.

"Для дипломатії в умовах кризи характерно те, що вона вимагає багато наполегливості, терпіння і міцних нервів... Ось чому так важливо інтенсивно використовувати різні канали комунікації", – додала вона. 

Як повідомлялося, Бербок  відвідає Київ наступного понеділка, 17 січня. Візит планувався уже певний час з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

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Під час зустрічей передбачається обговорити весь комплекс двосторонніх, регіональних і міжнародних питань, насамперед нинішню ескалацію на кордоні з Росією.

Теми: НімеччинаРосіяУкраїна
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