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Глава МИД Германии посетит Россию после визита в Украину

Пятница, 14 января 2022, 12:22
Глава МИД Германии посетит Россию после визита в Украину
Анналена Бербок. Фото Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на следующей неделе поедет в Москву для переговоров по Украине.

Об этом она сказала в кулуарах встречи со своими коллегами из ЕС в Бресте в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Выступая в Бресте, Бербок ослабила надежду на скорейшее решение проблемы после серии переговоров между Западом и Россией на этой неделе.

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"Переговоров с Россией (на Совете Россия-НАТО) не было в течение двух лет, поэтому я не думаю, что кто-то садился за стол переговоров, ожидая решения в течение нескольких часов", – сказала Бербок журналистам.

"Для дипломатии в условиях кризиса характерно то, что она требует много упорства, терпения и крепких нервов... Вот почему так важно интенсивно использовать разные каналы коммуникации", – добавила она.

Как сообщалось, Бербок посетит Киев в следующий понедельник, 17 января. Визит планировался уже определенное время по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

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В ходе встречи предполагается обсудить весь комплекс двусторонних, региональных и международных вопросов, в первую очередь нынешнюю эскалацию на границе с Россией.

Темы: ГерманияРосcияУкраина
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