Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МИД Германии посетит Россию после визита в Украину

Пятница, 14 января 2022, 13:22
Анналена Бербок. Фото Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на следующей неделе поедет в Москву для переговоров по Украине.

Об этом она сказала в кулуарах встречи со своими коллегами из ЕС в Бресте в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Выступая в Бресте, Бербок ослабила надежду на скорейшее решение проблемы после серии переговоров между Западом и Россией на этой неделе.

"Переговоров с Россией (на Совете Россия-НАТО) не было в течение двух лет, поэтому я не думаю, что кто-то садился за стол переговоров, ожидая решения в течение нескольких часов", – сказала Бербок журналистам.

"Для дипломатии в условиях кризиса характерно то, что она требует много упорства, терпения и крепких нервов... Вот почему так важно интенсивно использовать разные каналы коммуникации", – добавила она.

Как сообщалось, Бербок посетит Киев в следующий понедельник, 17 января. Визит планировался уже определенное время по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В ходе встречи предполагается обсудить весь комплекс двусторонних, региональных и международных вопросов, в первую очередь нынешнюю эскалацию на границе с Россией.

Темы: ГерманияРосcияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Порошенко заявили о препятствиях и угрозах его сторонникам, едущим в Киев

Советник Байдена: Если за кибератакой на Украину стоит РФ, будет ответ

У Путина заявили, что не могут больше терпеть "вторжения" НАТО в Украину

видеоПорошенко обвинил в своем преследовании Зеленского, Коломойского и "банду"

обновленоВ Киеве "заминировали" аэропорты и ТРЦ

Порошенко назвал две причины, почему Зеленский "возбудил против него дело"

Все новости...
Германия
Глава МИД Германии посетит Украину 17 января
Суд в Германии вынес исторический приговор по делу о пытках сирийского режима
Канцлер Германии будет добиваться возобновления переговоров в рамках Нормандского формата
Последние новости
02:48
Россия может разместить около США ядерное оружие – СМИ
01:12
Видео, фотоНа Полтавщине горит АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом
23:46
Дания дополнительно выделит 22 миллиона евро на безопасность Украины
23:24
У Порошенко заявили о препятствиях и угрозах его сторонникам, едущим в Киев
22:46
Канада не советует гражданам ехать в Украину из-за агрессии РФ
22:28
В Британии число заражений коронавирусом упало до минимума за месяц
22:00
Facebook заблокировал страницу делегации РФ в Вене, Россия заявила о цензуре
21:31
Генсек НАТО заявил, что гибкость должна проявить Россия, а не Украина
21:08
Советник Байдена: Если за кибератакой на Украину стоит РФ, будет ответ
20:29
От кибератаки пострадали ресурсы транспортного страхового бюро, но не реестр
Все новости...