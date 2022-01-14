Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МЗС Польщі засудило кібератаку проти України

П'ятниця, 14 січня 2022, 14:03

МЗС Польщі заявило про занепокоєння у зв’язку з кібератакою проти сайтів українських державних установ і засудило будь-яку діяльність, яка поширює дезінформацію і порушує роботу державних інституцій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми стурбовані інформацією про кібератаку на сайти українського уряду, в тому числі на сайт МЗС. Ми рішуче засуджуємо будь-яку діяльність, яка має наслідком поширення дезінформації та порушення функціонування державних інституцій" - написав у Twitter речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти МЗС України та інших органів влади.

На стартовій сторінці МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі. 

СБУ заявила,  що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

Теми: Польщакібербезпека
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Держдумі просять Путіна визнати "республіки" ОРДЛО

У ДБР не задоволені запобіжним заходом для Порошенка: думають над апеляцією

В МЗС РФ зменшили рівень вимог щодо нерозширення НАТО

Порошенко про рішення суду: Сценарій Зеленського-неадеквата ще не закінчився

фотоЗеленський зустрівся з Блінкеном

відео, фотоНе арешт: суд наклав на Порошенка зобов'язання

Усі новини...
Польща
"Польські" хакери, які зламали сайт МЗС, лишили "послання" Україні ламаною польською мовою
Глава МЗС Польщі: Ризик війни у Європі – найбільший за останні 30 років
"Повертають комуністичні стандарти": заплановані освітні зміни викликали дискусію в Польщі
Останні новини
18:58
ФОТОНевідомі стріляли в офіс видання "Гордон"
18:55
"Ковідний фонд": в Укравтодорі знайшли порушень на тендерах на 7 мільярдів
18:53
У 2021 році силовики викрили 300 "мінерів": найчастіше погрожують з пост-СРСР і ОРДЛО
18:38
Уряд змінив правила реєстрації автомобілів, проданих за борги
18:23
Це далеко не його перемога, він підозрюваний – Арахамія про запобіжний захід Порошенку
18:22
У Держдумі просять Путіна визнати "республіки" ОРДЛО
18:16
Блінкен про справу проти Порошенка: "Не можу докладно коментувати"
18:03
"Дещо ми знаємо трішки глибше": Зеленський пожартував про розвідку США на зустрічі з Блінкеном
17:57
Перевірка COVID-фонду знайшла проблем на 30 млрд грн – Держаудитслужба
17:56
В Україні можуть призупинити планову госпіталізацію через поширення COVID-19
Усі новини...