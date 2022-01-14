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Глава МЗС Литви: поступки Росії лише стимулюватимуть її агресію

П'ятниця, 14 січня 2022, 14:48

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що поступки Росії лише посилять напругу в регіоні та стимулюватимуть агресію з боку Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Через агресивну політику Росії ситуація у Східній Європі залишається напруженою: Росія продовжує дислокацію збройних сил біля кордонів з Україною, а також військовий конфлікт у східній Україні, ігнорує міжнародне право, висуває нові вимоги до європейської спільноти через нібито існуючі для Росії загрози, хоча загроза безпеці в першу чергу походить від самої Росії", - заявив Ландсбергіс на зустрічі глав МЗС країн ЄС у французькому Бресті.

"Ми повинні нарешті вивчити уроки історії, що терпимість до агресивної політики лише посилює напругу та стимулює ще більшу агресію", - додав він.

Ландсбергіс також зазначив, що не менш важливо зміцнювати співпрацю ЄС та НАТО з метою забезпечення ефективної оборонної політики, посилення східного флангу НАТО та допомоги східним сусідам у створенні стійкості до зовнішніх загроз.

Говорячи про ситуацію з безпекою в Україні, міністр зазначив, що жодні рішення не повинні ухвалюватися без України.

"Українці виграли битву за європейський напрямок ще у 2014 році - вони заплатили і все ще платять високу ціну за європейський вибір - тому ми не можемо перед ними зачинити двері", - наголосив Ландсбергіс.

Він вважає, що ЄС має не лише зміцнювати співпрацю та діалог з Україною у сферах безпеки та оборони, але й бути готовим вжити жорстких політичних та економічних заходів, якщо Росія вирішить перейти до військових дій.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Теми: ЛитваМЗС
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