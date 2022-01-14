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Глава МИД Литвы: уступки России будут только стимулировать ее агрессию

Пятница, 14 января 2022, 13:48

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что уступки России лишь усилят напряжение в регионе и будут стимулировать агрессию со стороны Москвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Из-за агрессивной политики России ситуация в Восточной Европе остается напряженной: Россия продолжает дислокацию вооруженных сил у границ с Украиной, а также военный конфликт в восточной Украине, игнорирует международное право, выдвигает новые требования к европейскому сообществу из-за якобы существующих для России угроз, хотя угроза безопасности в первую очередь происходит от самой России", - заявил Ландсбергис на встрече глав МИД стран ЕС во французском Бресте.

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"Мы должны наконец-то изучить уроки истории, что терпимость к агрессивной политике лишь усиливает напряжение и стимулирует еще большую агрессию", - добавил он.

Ландсбергис также отметил, что не менее важно укреплять сотрудничество ЕС и НАТО в целях обеспечения эффективной оборонной политики, усиления восточного фланга НАТО и помощи восточным соседям в создании устойчивости к внешним угрозам.

Говоря о ситуации с безопасностью в Украине, Министр отметил, что никакие решения не должны приниматься без Украины.

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"Украинцы выиграли битву за европейское направление еще в 2014 году – они заплатили и все еще платят высокую цену за европейский выбор – поэтому мы не можем перед ними закрыть двери", – подчеркнул Ландсбергис.

Он считает, что ЕС должен не только укреплять сотрудничество и диалог с Украиной в сферах безопасности и обороны, но и быть готовым принять жесткие политические и экономические меры, если Россия решит перейти к военным действиям.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Темы: ЛитваМИД
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