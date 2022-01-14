Алиев на встрече с Зеленским обязался поддерживать суверенитет Украины

На переговорах в Киеве президенты Украины Владимир Зеленский и Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о готовности оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности обоих государств.

Источник: сайт президента Украины со ссылкой на выступление президентов перед журналистами по результатам встречи

Прямая речь Зеленского: "Мы подписали Совместную декларацию президентов Украины и Азербайджана. Ею закреплена готовность оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности наших государств в международно признанных границах, совместное противодействие гибридным угрозам, стремление обеспечить мир и стабильность в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами".

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Детали: Документ подтверждает готовность сторон к углублению стратегического партнерства.

В частности, в декларации закрепляется стремление интенсифицировать двустороннее предметное взаимодействие в сферах политики и безопасности, в торгово-экономической, топливно-энергетической, военно-технической, инфраструктурной, транспортной, авиастроительной, агропромышленной, культурно-гуманитарной и других отраслях.

Также там определяется готовность к активизации сотрудничества по вопросу противодействия гибридным угрозам; речь идет о дальнейшем усилении сотрудничества в сфере оборонной промышленности путем завершения текущих и разработки новых совместных проектов.

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Кроме того, в совместной декларации содержится прямое упоминание о намерениях углублять сотрудничество в рамках международных и региональных организаций и форумов, в частности ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ГУАМ, ОЧЭС.