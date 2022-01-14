Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Алиев на встрече с Зеленским обязался поддерживать суверенитет Украины

Пятница, 14 января 2022, 15:57
Ильхам Алиев и Владимир Зеленский, фото Офиса президента

На переговорах в Киеве президенты Украины Владимир Зеленский и Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о готовности оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности обоих государств.

Источник: сайт президента Украины со ссылкой на выступление президентов перед журналистами по результатам встречи

Прямая речь Зеленского: "Мы подписали Совместную декларацию президентов Украины и Азербайджана. Ею закреплена готовность оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности наших государств в международно признанных границах, совместное противодействие гибридным угрозам, стремление обеспечить мир и стабильность в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами".

Детали: Документ подтверждает готовность сторон к углублению стратегического партнерства.

В частности, в декларации закрепляется стремление интенсифицировать двустороннее предметное взаимодействие в сферах политики и безопасности, в торгово-экономической, топливно-энергетической, военно-технической, инфраструктурной, транспортной, авиастроительной, агропромышленной, культурно-гуманитарной и других отраслях.

Также там определяется готовность к активизации сотрудничества по вопросу противодействия гибридным угрозам; речь идет о дальнейшем усилении сотрудничества в сфере оборонной промышленности путем завершения текущих и разработки новых совместных проектов.

Кроме того, в совместной декларации содержится прямое упоминание о намерениях углублять сотрудничество в рамках международных и региональных организаций и форумов, в частности ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ГУАМ, ОЧЭС.

 
Ильхам Алиев и Владимир Зеленский подписывают декларацию
фото Офиса президента

Украинская правда
Темы: АлиевЗеленскийАзербайджанУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Порошенко заявили о препятствиях и угрозах его сторонникам, едущим в Киев

Советник Байдена: Если за кибератакой на Украину стоит РФ, будет ответ

У Путина заявили, что не могут больше терпеть "вторжения" НАТО в Украину

видеоПорошенко обвинил в своем преследовании Зеленского, Коломойского и "банду"

обновленоВ Киеве "заминировали" аэропорты и ТРЦ

Порошенко назвал две причины, почему Зеленский "возбудил против него дело"

Все новости...
Алиев
Зеленский предложил Алиеву провести в Киеве совместный саммит с Эрдоганом
Алиев заявил, что армия Азербайджана освободила еще 7 поселений в Карабахе
Почему прекращение огня не работает в Нагорном Карабахе
Последние новости
02:48
Россия может разместить около США ядерное оружие – СМИ
01:12
Видео, фотоНа Полтавщине горит АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом
23:46
Дания дополнительно выделит 22 миллиона евро на безопасность Украины
23:24
У Порошенко заявили о препятствиях и угрозах его сторонникам, едущим в Киев
22:46
Канада не советует гражданам ехать в Украину из-за агрессии РФ
22:28
В Британии число заражений коронавирусом упало до минимума за месяц
22:00
Facebook заблокировал страницу делегации РФ в Вене, Россия заявила о цензуре
21:31
Генсек НАТО заявил, что гибкость должна проявить Россия, а не Украина
21:08
Советник Байдена: Если за кибератакой на Украину стоит РФ, будет ответ
20:29
От кибератаки пострадали ресурсы транспортного страхового бюро, но не реестр
Все новости...