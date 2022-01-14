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Операція "Павутина": силовики викрили 23 торговців дитячим порно

П'ятниця, 14 січня 2022, 15:36
Операція Павутина: силовики викрили 23 торговців дитячим порно
фото поліції

Правоохоронці провели спецоперацію з протидії виготовлення та збуту порноконтенту за участю дітей та викрили 23 особи.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Нацполіція

Деталі: Зазначається, що силовики провели операцію під умовною назвою "Павутина".

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Було проведено 27 обшуків під час яких вилучено понад 10 терабайт протиправного контенту та комп’ютерну техніку. Тривають експертні дослідження.

Правоохоронці встановили 23 особи, які виготовляли, розповсюджували та збували за грошові кошти в Інтернеті протиправний контент. Двом з них вже повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Рзпочато розслідування у 20 кримінальних провадженнях за фактами торгівлі людьми; зґвалтування; сексуального насильства; вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку; розбещення неповнолітніх; ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів; одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збуту і розповсюдження.

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Зокрема правоохоронці викрили жительку Черкас, котра створювала порноконтент за участі двох доньок. На момент вчинення злочину потерпілим дівчатам було 6 та 8 років.

Відзняті файли жінка продавала в Інтернеті. Також зловмисниця пропонувала вступати в інтимні зносини з її доньками на платній основі. Жінку затримано та оголошено про підозру. Потерпілих дітей помістили до реабілітаційних центрів.

Також у столиці кіберполіцейські затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 5-річної дівчинки та створенні за її участі порноконтенту. Протиправні дії фігурант вчиняв відносно доньки знайомої.

В Одесі правоохоронці викрили чотирьох місцевих мешканців, які завантажували та збували протиправний контент на закритих форумах. Також викрито мешканців Івано-Франківщини, Донеччини, Житомирщини та Закарпаття, які розповсюджували дитячу порнографію в Інтернеті.

Українська правда
Теми: поліціяОфіс генпрокурора
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