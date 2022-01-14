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Операция "Паутина": силовики разоблачили 23 торговцев детским порно

Пятница, 14 января 2022, 15:36
Операция Паутина: силовики разоблачили 23 торговцев детским порно
фото полиции

Правоохранители провели спецоперацию по противодействию изготовлению и сбыту порноконтента с участием детей и разоблачили 23 человека.

Источник: Офис генерального прокурора, Нацполиция

Детали: Отмечается, что силовики провели операцию под условным названием "Паутина".

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Было проведено 27 обысков, во время которых изъято более 10 терабайт противоправного контента и компьютерной техники. Продолжаются экспертные исследования.

Правоохранители установили 23 человека, которые производили, распространяли и сбывали за денежные средства в Интернете противоправный контент. Двое из них уже уведомлены о подозрении, им избраны меры пресечения – содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Начато расследование в 20 уголовных производствах по фактам торговли людьми; изнасилования; сексуальное насилия; совершения действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; развращения несовершеннолетних; ввоз, изготовления, сбыта и распространения порнографических предметов; получения доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, изготовление, сбыт и распространение.

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В частности, правоохранители разоблачили жительницу Черкасс, которая создавала порноконтент с участием двух дочерей. На момент совершения преступления потерпевшим девочкам было 6 и 8 лет.

Снятые файлы женщина продавала в Интернете. Также злоумышленница предлагала вступать в интимное сношение с ее дочерьми на платной основе. Женщина задержана , ей объявлено ​​о подозрении. Пострадавших детей поместили в реабилитационные центры.

Также в столице киберполицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 5-летней девочки и создании с участием порноконтента. Противоправные действия фигурант совершал в отношении дочери знакомой.

В Одессе стражи порядка разоблачили четырех местных жителей, которые загружали и сбывали противоправный контент на закрытых форумах. Также разоблачены жители Ивано-Франковщины, Донецкой области, Житомирщины и Закарпатья, которые распространяли детскую порнографию в Интернете.

Украинская правда
Темы: полицияОфис генпрокурора
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