Генсек НАТО засудив кібератаку проти України

Генсек НАТО Єнс Стотенберг рішуче засудив кібератаку проти українських урядових установ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"НАТО тісно співпрацює з Україною протягом багатьох років, щоб допомогти посилити її кіберзахист. Кіберексперти НАТО в Брюсселі обмінюються інформацією зі своїми українськими колегами щодо поточної шкідливої кіберактивності" - йдеться у заяві Столтенберга. Також, за його словами, експерти країн-союзників підтримують українську владу на місцях.

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Генсек зазначив, що найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилене кіберспівробітництво, включаючи доступ України до платформи обміну інформацією про шкідливе програмне забезпечення НАТО.

"Сильна політична та практична підтримка НАТО Україні триватиме" - наголосив він.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти МЗС України та інших органів влади.

На стартовій сторінці МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ заявила, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.