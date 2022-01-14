Неякісне обладнання для бронетанкової техніки: СБУ викрила схему

Служба безпеки України повідомляє про ліквідацію схеми закупівлі неякісного обладнання для виготовлення складових до української бронетанкової техніки.

Джерело: СБУ і джерело "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, на початку 2019 року чиновник одного з оборонних підприємств і двоє представників столичної комерційної структури налагодили механізм незаконного одержання грошей на закупівлі деталей для виготовлення металевих конструкцій на бронетанковому заводі.

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За даними джерела УП, ідеться про ДП "Житомирський бронетанковий завод".

Посадовець держпідприємства сприяв укладенню договору з представниками афілійованої фірми на закупівлю відповідних запчастин.

Проте замість сертифікованого обладнання ділки придбали продукцію сумнівної якості одного зі східноазійських виробників за штучно завищеними цінами.

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Для реалізації оборудки її учасники вносили недостовірні відомості до звітної документації, а отримані "прибутки" виводили у тінь через підконтрольну комерційну структуру.

За попередніми оцінками, викриття оборудки дозволило зберегти ефективність промислового виробництва вітчизняного озброєння і запобігти бюджетним збиткам на десятки мільйонів гривень.

Під час слідчих дій на держпідприємстві, в офісах та за місцями проживання організаторів схеми у Києві та Житомирі правоохоронці виявили:

документи та печатки, які ділки використовували у протиправній діяльності;

гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

За матеріалами СБУ трьом організаторам злочинного угруповання повідомлено про підозру за:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів),

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Заходи із викриття і документування оборудки проводили співробітники СБУ й поліції в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.