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Неякісне обладнання для бронетанкової техніки: СБУ викрила схему

П'ятниця, 14 січня 2022, 16:58
Фото СБУ

Служба безпеки України повідомляє про ліквідацію схеми закупівлі неякісного обладнання для виготовлення складових до української бронетанкової техніки.

Джерело: СБУ і джерело "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, на початку 2019 року чиновник одного з оборонних підприємств і двоє представників столичної комерційної структури налагодили механізм незаконного одержання грошей на закупівлі деталей для виготовлення металевих конструкцій на бронетанковому заводі.

За даними джерела УП, ідеться про ДП "Житомирський бронетанковий завод".

Посадовець держпідприємства сприяв укладенню договору з представниками афілійованої фірми на закупівлю відповідних запчастин. 

Проте замість сертифікованого обладнання ділки придбали продукцію сумнівної якості одного зі східноазійських виробників за штучно завищеними цінами.

Для реалізації оборудки її учасники вносили недостовірні відомості до звітної документації, а отримані "прибутки" виводили у тінь через підконтрольну комерційну структуру.

За попередніми оцінками, викриття оборудки дозволило зберегти ефективність промислового виробництва вітчизняного озброєння і запобігти бюджетним збиткам на десятки мільйонів гривень.

Під час слідчих дій на держпідприємстві, в офісах та за місцями проживання організаторів схеми у Києві та Житомирі правоохоронці виявили:

  • документи та печатки, які ділки використовували у протиправній діяльності;
  • гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.
 
 

За матеріалами СБУ трьом організаторам злочинного угруповання повідомлено про підозру за:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
  • ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів),
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
 
 
 

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Заходи із викриття і документування оборудки проводили співробітники СБУ й поліції в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Теми: виробництвозброякриміналСБУ
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