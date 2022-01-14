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Некачественное оборудование для бронетанковой техники: СБУ разоблачила схему

Пятница, 14 января 2022, 16:58
Фото СБУ

Служба безопасности Украины сообщает о ликвидации схемы закупки некачественного оборудования для изготовления составляющих украинской бронетанковой техники.

Источник: СБУ и источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, в начале 2019 года чиновник одного из оборонных предприятий и два представителя столичной коммерческой структуры наладили механизм незаконного получения денег на закупки деталей для изготовления металлических конструкций на бронетанковом заводе.

По данным источника УП, речь идет о ГП "Житомирский бронетанковый завод".

Чиновник госпредприятия способствовал заключению договора с представителями аффилированной фирмы на закупку соответствующих запчастей.

Однако вместо сертифицированного оборудования дельцы приобрели продукцию сомнительного качества одного из восточноазиатских производителей по искусственно завышенным ценам.

Для реализации сделки ее участники вносили недостоверные сведения в отчетную документацию, а полученные доходы выводили в тень через подконтрольную коммерческую структуру.

По предварительным оценкам, разоблачение махинации позволило сохранить эффективность промышленного производства отечественного вооружения и предотвратить бюджетный ущерб на десятки миллионов гривен.

Во время следственных действий на госпредприятии, в офисах и по местам проживания организаторов схемы в Киеве и Житомире правоохранители обнаружили:

  • документы и печати, которые дельцы использовали в противоправной деятельности;
  • деньги, вероятно, полученные преступным путем.
 
 

По материалам СБУ трем организаторам преступной группировки сообщено о подозрении по:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),
  • ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов),
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
 
 
 

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других причастных к нему лиц.

Мероприятия по разоблачению и документированию оборудки проводились сотрудниками СБУ и полиции в Житомирской области при процессуальном руководстве Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Темы: производствооружиекриминалСБУ


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