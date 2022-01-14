Некачественное оборудование для бронетанковой техники: СБУ разоблачила схему

Служба безопасности Украины сообщает о ликвидации схемы закупки некачественного оборудования для изготовления составляющих украинской бронетанковой техники.

Источник: СБУ и источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, в начале 2019 года чиновник одного из оборонных предприятий и два представителя столичной коммерческой структуры наладили механизм незаконного получения денег на закупки деталей для изготовления металлических конструкций на бронетанковом заводе.

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По данным источника УП, речь идет о ГП "Житомирский бронетанковый завод".

Чиновник госпредприятия способствовал заключению договора с представителями аффилированной фирмы на закупку соответствующих запчастей.

Однако вместо сертифицированного оборудования дельцы приобрели продукцию сомнительного качества одного из восточноазиатских производителей по искусственно завышенным ценам.

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Для реализации сделки ее участники вносили недостоверные сведения в отчетную документацию, а полученные доходы выводили в тень через подконтрольную коммерческую структуру.

По предварительным оценкам, разоблачение махинации позволило сохранить эффективность промышленного производства отечественного вооружения и предотвратить бюджетный ущерб на десятки миллионов гривен.

Во время следственных действий на госпредприятии, в офисах и по местам проживания организаторов схемы в Киеве и Житомире правоохранители обнаружили:

документы и печати, которые дельцы использовали в противоправной деятельности;

деньги, вероятно, полученные преступным путем.

По материалам СБУ трем организаторам преступной группировки сообщено о подозрении по:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов),

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других причастных к нему лиц.

Мероприятия по разоблачению и документированию оборудки проводились сотрудниками СБУ и полиции в Житомирской области при процессуальном руководстве Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.