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Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч із Путіним – Єрмак

П'ятниця, 14 січня 2022, 16:08
Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч із Путіним – Єрмак
Президент Володимир Зеленський розмовляє телефоном. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський запропонував провести тристоронній саміт із президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним стосовно деескалації військового напруження через концентрацію російських військ на українських кордонах.

Джерело: голова Офісу президента України Андрій Єрмак в розмові експослом США в Україні Джоном Гербстом на Youtube-каналі Atlantic Council

Дослівно: "Президент Зеленський запропонував президенту Байдену – і ми думаємо, що це може спрацювати – провести тристоронню зустріч із Путіним у найближчий час. Можливо, через відеозв'язок.

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Ми поки що чекаємо реакції, я думаю, від російської сторони, але я можу сказати, що наші американські партнери проявили певний інтерес до нашої пропозиції".

Деталі: Єрмак не прояснив, коли прозвучала така пропозиція.

Він додав, що російська сторона затягує проведення дипломатичних перемовин на різних рівнях перемовин.

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Зокрема, за його словами, є бажання й пропозиції проведення саміту "Нормандської четвіри" від трьох сторін – України, Німеччини та Франції, проте Росія не реагує та затягує проведення саміту.

За словами очільника Офісу президента, американці висловлювали підтримку Україні в її позиції у Мінському та Нормандському форматах. Однак, вони не хочуть наразі втручатися як повноцінний учасник перемовин у ці формати, а продовжувати спілкуватися з росіянами напряму в двохсторонньому форматі.

Єрмак наголосив, що європейським та американським партнерам слід проявляти "проактивну" позицію й залучати Україну до всіх майданчиків перемовин, що стосуються системи безпеки в Європі.

Що було раніше: Остання розмова Зеленського та Байдена відбулася телефоном 3 січня. Тоді президенти обговорили позиції перед запланованими перемовинами між США та Росією в Женеві 10 січня та повторили принцип, що США не ухвалюватимуть з Росією жодних рішень про Україну без участі представників України.

Денис Карловський, УП
Теми: Андрій ЄрмакЗеленськийПутінБайденнормандський формат
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