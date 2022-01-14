Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч із Путіним – Єрмак

Президент Володимир Зеленський запропонував провести тристоронній саміт із президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним стосовно деескалації військового напруження через концентрацію російських військ на українських кордонах.

Джерело: голова Офісу президента України Андрій Єрмак в розмові експослом США в Україні Джоном Гербстом на Youtube-каналі Atlantic Council

Дослівно: "Президент Зеленський запропонував президенту Байдену – і ми думаємо, що це може спрацювати – провести тристоронню зустріч із Путіним у найближчий час. Можливо, через відеозв'язок.

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Ми поки що чекаємо реакції, я думаю, від російської сторони, але я можу сказати, що наші американські партнери проявили певний інтерес до нашої пропозиції".

Деталі: Єрмак не прояснив, коли прозвучала така пропозиція.

Він додав, що російська сторона затягує проведення дипломатичних перемовин на різних рівнях перемовин.

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Зокрема, за його словами, є бажання й пропозиції проведення саміту "Нормандської четвіри" від трьох сторін – України, Німеччини та Франції, проте Росія не реагує та затягує проведення саміту.

За словами очільника Офісу президента, американці висловлювали підтримку Україні в її позиції у Мінському та Нормандському форматах. Однак, вони не хочуть наразі втручатися як повноцінний учасник перемовин у ці формати, а продовжувати спілкуватися з росіянами напряму в двохсторонньому форматі.

Єрмак наголосив, що європейським та американським партнерам слід проявляти "проактивну" позицію й залучати Україну до всіх майданчиків перемовин, що стосуються системи безпеки в Європі.

Що було раніше: Остання розмова Зеленського та Байдена відбулася телефоном 3 січня. Тоді президенти обговорили позиції перед запланованими перемовинами між США та Росією в Женеві 10 січня та повторили принцип, що США не ухвалюватимуть з Росією жодних рішень про Україну без участі представників України.