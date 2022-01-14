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Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с Путиным – Ермак

Пятница, 14 января 2022, 17:08

Президент Владимир Зеленский предложил провести трехсторонний саммит с президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным по поводу деэскалации военного напряжения касательно скопления российских войск на границе Украины.

Источник: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в разговоре экспослом США в Украине Джоном Гербстом на Youtube-канале Atlantic Council

Дословно: "Президент Зеленский предложил президенту Байдену – и мы думаем, что это может сработать – провести трехстороннюю встречу с Путиным в ближайшее время. Возможно, через видеосвязь.

Мы пока ждем реакции, я думаю, от российской стороны, но я могу сказать, что наши американские партнеры проявили определенный интерес к нашему предложению".

Детали: Ермак не прояснил, когда прозвучало такое предложение.

Он добавил, что российская сторона затягивает проведение дипломатических переговоров на разных уровнях переговоров.

В частности, по его словам, есть желание и конкретные предложения по проведению саммита "Нормандской четверки" от трех сторон – Украины, Германии и Франции, однако Россия не реагирует и затягивает проведение саммита.

По словам главы Офиса президента, американцы выражали поддержку Украине в ее позиции в Минском и Нормандском форматах. Однако они не хотят сейчас вмешиваться как полноценный участник переговоров в эти форматы, а продолжать общаться с россиянами напрямую в двухстороннем формате.

Ермак подчеркнул, что европейским и американским партнерам следует проявлять "проактивную" позицию и привлекать Украину ко всем площадкам переговоров, касающихся системы безопасности в Европе.

Что было раньше: Последний разговор Зеленского и Байдена состоялся по телефону 3 января. Тогда президенты обсудили позиции перед запланированными переговорами между США и Россией в Женеве 10 января и повторили принцип, что США не будут принимать с Россией никаких решений об Украине без участия представителей Украины.

Денис Карловский, УП
Темы: Андрей ЕрмакЗеленскийПутинБайденнормандский формат
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