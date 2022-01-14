На Закарпатті два дні поспіль землетруси

13 та 14 січня на території Закарпатської області було зафіксовано землетруси.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

Деталі: Землетрус у п'ятницю стався о 13:17, його потужність складала 1,3 бала за шкалою Ріхтера. 13 січня магнітуда була трохи більша - 1,5 бала.

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Епіцентр останнього землетрусу знаходиться у 12 кілометрах на схід від міста Ужгород, на глибині 2 км.

У центрі розповіли, що протягом 2020-2022 років в районі Ужгорода було зареєстровано 6 землетрусів, найбільш потужні з яких відбулись 19 та 27 квітня 2020 року з магнітудами 3,1 та 3,2 відповідно.