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На Закарпатье два дня подряд землетрясения

Пятница, 14 января 2022, 17:18
фото Getty Images

13 и 14 января на территории Закарпатской области фиксировали землетрясения.

Источник: Главный центр специального контроля

Детали: Землетрясение в пятницу произошло в 13:17, его мощность составляла 1,3 балла по шкале Рихтера. 13 января магнитуда была чуть больше – 1,5 балла.

Эпицентр последнего землетрясения находится в 12 километрах к востоку от города Ужгород, на глубине 2 км.

 

В центре рассказали, что в течение 2020-2022 годов в районе Ужгорода было зарегистрировано 6 землетрясений, наиболее мощные из которых произошли 19 и 27 апреля 2020 года с магнитудами 3,1 и 3,2 соответственно.

Украинская правда
Темы: Закарпатьечрезвычайное происшествие


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