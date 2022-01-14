СБУ розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки на Україну

СБУ разом з Держспецзв'язку та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що сталася в ніч з 13 на 14 січня 2022 року.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

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Зазначається, що контент сайтів при цьому змінено не було, а витоку персональних даних не відбулося.

Дослівно: "Зараз, наприкінці дня, ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки.

Впродовж вихідних фахівці продовжать роботи з розслідування з метою встановлення його замовників і подальшої офіційної атрибуції. Всі деталі події документуються в рамках раніше відкритого кримінального провадження СБУ.

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Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ".

Передісторія: