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Кремль заявив, що не отримував пропозицій щодо переговорів із США та Україною

П'ятниця, 14 січня 2022, 20:42
Кремль заявив, що не отримував пропозицій щодо переговорів із США та Україною
фотО: тасс

Москва поки що не отримувала пропозицій щодо тристоронньої зустрічі США, України та Росії від американської сторони.

Про це у коментарі РІА "Новости" повідомив прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков, пише "Європейська правда".

"Поки нічого не надходило", - сказав Пєсков.

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Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що президент Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену провести тристоронню зустріч із президентом Росії Владіміром Путіним. На його думку, зустріч можна організувати у форматі відеоконференції.

Як відомо, Зеленський і Байден провели телефонну розмову 3 січня, на якій обговорювалася російська загроза.

Байден "чітко запевнив", що США "дадуть рішучу відповідь, якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну".

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Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також  - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

Теми: ЗеленськийБайденПутінРосія
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