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Кремль заявил, что не получал предложений о переговорах с США и Украиной

Пятница, 14 января 2022, 20:42
Кремль заявил, что не получал предложений о переговорах с США и Украиной
фото: тасс

Москва пока не получала предложений о трехсторонней встреч США, Украины и России от американской стороны.

Об этом в комментарии РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда".

"Пока ничего не поступало", — сказал Песков.

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Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, встречу можно организовать в формате видеоконференции.

Как известно, Зеленский и Байден провели телефонный разговор 3 января, на котором обсуждалась российская угроза.

Байден "четко заверил", что США "дадут решительный ответ, если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину".

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Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Темы: ЗеленскийБайденПутинРосcия
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