У Києві сильний вітер повалив дерево на автомобіль, є постраждалі

У Києві через сильний вітер "Київська служба порятунку" здійснила 8 виїздів на виклики, окремі з яких становили смертельну небезпеку.

Джерело: "Київська служба порятунку" у facebook

Деталі: Станом на 21:00 год 14 січня рятувальники КАРС "Київська служба порятунку" здійснили 8 виїздів на виклики, пов'язані з погодними умовами.

Як зазначають у службі, "роботи через сильний поривчастий вітер тривають".

Дослівно: "Так, о 9:58 за допомогою автовежі прибрали аварійне дерево, що становило небезпеку для життя перехожих на вулиці Котельнікова, в Святошинському районі столиці.

О 13:14 ліквідували наслідки падіння дерева у дворі житлового будинку на вулиці Стеценка, 9, що в Подільському районі.

О 17:18 надійшов виклик про лист металу, який зірвало з балкону житлового будинку на вулиці Північній, 2-Д. Рятувальники оперативно прибули на місце події та усунули небезпечний елемент, що нависав над перехожими.

О 18:12 на вулиці Кибальчича, 4 рятувальники за допомогою автовежі прибрали лист шиферу, що знесло вітром на дерево.

Два виклики надійшло у зв'язку з пошкодженням рекламних щитів.

Зокрема, о 18:02 – на вул. Перова, 44;

о 20:14 – на вул. Празьку, 8. Тут, у зв'язку з великою парусністю конструкції, небезпечне місце огороджено, конструкцію знерухомлено.