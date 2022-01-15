В Киеве сильный ветер повалил дерево на автомобиль, есть пострадавшие

В Киеве из-за сильного ветра "Киевская служба спасения" совершила 8 выездов на вызовы, некоторые из которых представляли смертельную опасность.

Источник: "Киевская служба спасения" в facebook

Детали: По состоянию на 21:00 14 января спасатели КАРС "Киевская служба спасения" совершили 8 выездов на вызовы, связанные с погодными условиями.

Как отмечают в службе, "работы из-за сильного порывистого ветра продолжаются".

Дословно: "Так, в 9:58 с помощью автовышки убрали аварийное дерево, что представляло опасность для жизни прохожих на улице Котельникова в Святошинском районе столицы.

В 13:14 ликвидировали последствия падения дерева во дворе жилого дома по улице Стеценко, 9 в Подольском районе.

В 17:18 поступил вызов о листе металла, который сорвало с балкона жилого дома по улице Северной, 2-Д. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и устранили нависавший над прохожими опасный элемент.

В 18:12 на улице Кибальчича, 4 спасателя с помощью автобашни убрали лист шифера, что снесло ветром на дерево.

Два вызова поступили в связи с повреждением рекламных щитов.

В частности, в 18:02 – на ул. Перова, 44;

в 20:14 – на ул. Пражская, 8. Здесь, в связи с большой парусностью конструкции, опасное место ограждено, конструкция обездвижена.