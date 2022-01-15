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Ексміністра оборони Данії звинувачують у розголошенні держтаємниці

Субота, 15 січня 2022, 02:55
фото: Getty Images

Колишній міністр оборони Данії Клаус Фредеріксен заявив у п'ятницю, що йому висунули звинувачення у розголошенні державної таємниці.

Джерело: ВВС

Деталі: Ексміністр не озвучив, у чому конкретно його звинувачують, але переконував, що "ніколи не зробить нічого, щоб зашкодити Данії".

Фредеріксен назвав звинувачення "божевільними" і заявив, що не визнає себе винним.

Він був міністром оборони з 2016 до 2019 року, а також головою Комітету розвідувальних служб.

Данські ЗМІ повідомляють, що "ексміністр раніше підтверджував існування надсекретної співпраці з США, що дозволило Вашингтону використовувати дані Данії для шпигунства".

Видання вказує, що "у 2020 році він дав інтерв'ю, в якому шокував експертів з оборони, вказавши, що громадяни Данії можуть потрапити в таємну угоду про прослуховування".

Згідно з кримінальним кодексом Данії, розголошення подробиць "таємних переговорів, обговорень або рішень", що стосуються держави, є державною зрадою і може загрожувати 12-річним терміном позбавленням волі.

Теми: Данія
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