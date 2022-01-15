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Экс-министра обороны Дании обвиняют в разглашении государственной тайны

Суббота, 15 января 2022, 01:55
Экс-министра обороны Дании обвиняют в разглашении государственной тайны
фото: Getty Images

Бывший министр обороны Дании Клаус Фредериксен заявил в пятницу, что ему предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны.

Источник: ВВС

Детали: Экс-министр не озвучил, в чем именно его обвиняют, но убеждал, что "никогда не сделает ничего, чтобы навредить Дании".

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Фредериксен назвал обвинения "сумасшедшими" и заявил, что не признает себя виновным.

Он был министром обороны с 2016 по 2019 год, а также председателем Комитета разведывательных служб.

Датские СМИ сообщают, что "экс-министр ранее подтверждал существование сверхсекретного сотрудничества с США, что позволило Вашингтону использовать данные Дании для шпионажа".

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Издание указывает, что "в 2020 году он дал интервью, в котором шокировал экспертов по обороне, указав, что граждане Дании могут попасть в тайное соглашение о прослушивании".

Согласно уголовному кодексу Дании, разглашение подробностей "тайных переговоров, обсуждений или решений", касающихся государства, является государственным предательством и может грозить 12-летним сроком лишения свободы.

Темы: Дания
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