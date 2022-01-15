США і НАТО готові до нової зустрічі з Росією

США та НАТО заявили про готовність до нової зустрічі з Росією в рамках дипломатичного діалогу щодо деескалації навколо України.

Джерело: Держдеп США за підсумками телефонної розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена та генсека НАТО Єнса Столтенберга

Дослівно: "Державний секретар Ентоні Блінкен сьогодні провів розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальші кроки після засідання Ради Росія-НАТО, що відбулося 12 січня.

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Сполучені Штати й НАТО готові знову зустрітися з Росією та віддані продовженню дипломатичних зусиль та взаємного діалогу".

Деталі: У повідомленні Держдепу підкреслюється, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО єдині у своєму дипломатичному шляху і закликають Росію вжити негайних заходів щодо деескалації агресії, що триває проти України.

Що передувало: Держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

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У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

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