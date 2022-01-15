США и НАТО готовы к новой встрече с Россией
США и НАТО заявили о готовности к новой встрече с Россией в рамках дипломатического диалога о деэскалации вокруг Украины.
Источник: Госдеп США по итогам телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга
Дословно: "Государственный секретарь Энтони Блинкен сегодня провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия-НАТО, состоявшегося 12 января.
Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатических усилий и взаимного диалога".
Детали: В сообщении Госдепа подчеркивается, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины в своем дипломатическом пути и призывают Россию принять немедленные меры по деэскалации продолжающейся агрессии против Украины.
Что предшествовало: Государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.
В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.
Читайте также: В НАТО сказали "нет": что уже изменили и к чему приведут переговоры Запада с РФ, также смотрите об этом видео от ЕвроПравды.