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У Сенаті США представили другий законопроєкт із санкціями проти Путіна

Субота, 15 січня 2022, 11:22
LightRocket via Getty Images

Сенатор-республіканець Марко Рубіо представив законопроєкт, який пропонує запровадити персональні санкції проти президента РФ Владіміра Путіна у разі нового вторгнення в Україну.

Про це повідомляється на сайті сенатора, передає "Європейська правда".

Як зазначається, документ вперше вводить санкції проти самого Путіна, а також для секторів російської економіки, від яких залежить його режим і особисте збагачення.

"Основна частина будь-якої стратегії змусити Владіміра Путіна відступити – це зробити наслідки вторгнення надзвичайно болючими для олігархів, які підтримують його контроль над Росією. Президент Байден, здається, не розуміє, що Америка повинна пропонувати силу та рішучість, а не слабкість. Я закликаю своїх колег по Сенату працювати зі мною, щоб прийняти цей законопроєкт, поки не пізно" - заявив Рубіо.

Згідно з проєктом, американська розвідка має кожні 20 днів надавати Конгресу звіт про те, чи не порушила Росія територіальну цілісність України. Якщо РФ вторгнеться в Україну, президент США буде зобов'язаний протягом 10 днів запровадити санкції проти російської влади. Зокрема, блокувати "активи та в'їзні візи" Путіну, а також прем'єр-міністру РФ, міністру оборони, російським олігархам та членам їхніх сімей.

Крім того, Рубіо запропонував запровадити санкції проти міжбанківської системи SWIFT, якщо та не припинить надавати послуги російським банкам та компаніям, які підпадають під санкції.

Раніше глава сенатського комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес представив свій законопроєкт з санкціями проти Путіна.

Теми: СШАсанкціїРосіяПутін
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