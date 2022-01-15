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В Сенате США представили второй законопроект с санкциями против Путина

Суббота, 15 января 2022, 11:22
LightRocket via Getty Images

Сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект, предлагающий ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина в случае нового вторжения в Украину.

Об этом сообщается на сайте сенатора, передает "Европейская правда".

Как отмечается, документ впервые вводит санкции против Путина, а также для секторов российской экономики, от которых зависит его режим и личное обогащение.

"Основная часть любой стратегии заставить Владимира Путина отступить – это сделать последствия вторжения очень болезненными для олигархов, поддерживающих его контроль над Россией. Президент Байден, кажется, не понимает, что Америка должна предлагать силу и решительность, а не слабость. Я призываю своих коллег по Сенату работать со мной, чтобы принять этот законопроект, пока не поздно" – заявил Рубио.

Согласно проекту, американская разведка должна каждые 20 дней предоставлять Конгрессу отчет о том, не нарушила ли Россия территориальную целостность Украины. Если РФ вторгнется в Украину, президент США будет обязан в течение 10 дней ввести санкции против российских властей. В частности, блокировать "активы и въездные визы" Путину, а также премьер-министру РФ, министру обороны, российским олигархам и членам их семей.

Кроме того, Рубио предложил ввести санкции против межбанковской системы SWIFT, если та не прекратит оказывать услуги российским банкам и подпадающим под санкции компаниям.

Ранее глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес представил свой законопроект с санкциями против Путина.

Темы: СШАсанкцииРосcияПутин


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