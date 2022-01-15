В Україні у неділю близько 0, без снігу

В Україні у неділю прогнозують слабкі морози, без опадів.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У неділю, 16 січня, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Карпатах уночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві в неділю без опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

У понеділок, 17 січня, у північних та північно-західних областях невеликий, вдень у західних, північних та центральних областях помірний сніг. У Карпатах сильний, мокрий сніг. На решті території без істотних опадів. На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у Карпатах до 13° морозу. Вдень від 2° морозу до 3° тепла. На півдні країни 1-5 ° тепла.

У Києві вночі на понеділок невеликий, вдень помірний сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.