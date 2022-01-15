Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні у неділю близько 0, без снігу

Субота, 15 січня 2022, 12:35
pixabay.com

В Україні у неділю прогнозують слабкі морози, без опадів.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У неділю, 16 січня, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Карпатах уночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві в неділю без опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

 

У понеділок, 17 січня, у північних та північно-західних областях невеликий, вдень у західних, північних та центральних областях помірний сніг. У Карпатах сильний, мокрий сніг. На решті території без істотних опадів. На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

 

Температура вночі 2-7° морозу, у Карпатах до 13° морозу. Вдень від 2° морозу до 3° тепла. На півдні країни 1-5 ° тепла.

У Києві вночі на понеділок невеликий, вдень помірний сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

Теми: погода
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 20 січня: війська РФ біля кордону, нові санкції США

фото, відеоПоліція розслідує незаконний видобуток корисних копалин майже на пів мільярда

ВІДЕОСупутники зробили нові знімки російських військ уздовж українських кордонів – Reuters

НБУ натякнув, що тарифи на комунальні послуги доведеться піднімати

США наклали санкції на двох депутатів ОПЗЖ за "дестабілізацію України"

Зеленський після слів Байдена нагадав, що "незначних агресій" не буває

Усі новини...
погода
У Києві сильний вітер повалив дерево на автомобіль, є постраждалі
Україну продовжать продувати вітри, місцями можливий мокрий сніг
У Києві оголосили штормове попередження: рівень небезпеки – помаранчевий
Останні новини
21:00
Новини 20 січня: війська РФ біля кордону, нові санкції США
20:52
Єврокомісія залучить Україну до процесу сертифікації "Північного потоку-2" – Міненерго
20:46
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилась
20:37
Кістяк підрозділів тероборони уже сформовано, зброї вдосталь – командувач
20:12
"АрселорМітталу" розблокували рахунок для виплати зарплат
20:02
Ердоган уточнив час візиту в Київ та знову запропонував посередництво між Україною та РФ
19:58
фото, відеоПоліція розслідує незаконний видобуток корисних копалин майже на пів мільярда
19:56
ВІДЕОУ Закарпатській облраді спалах COVID-19, зокрема захворів і голова
19:49
Центробанк Росії пропонує заборонити криптовалюти, ідею лобіює ФСБ – Bloomberg
19:34
Польща сподівається домовитися з Україною без арбітражу про "автодозволи"
Усі новини...