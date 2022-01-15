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В Украине в воскресенье около 0, без снега

Суббота, 15 января 2022, 12:35
pixabay.com

В Украине в воскресенье прогнозируют слабые морозы, без осадков.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье, 16 января, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

 

В понедельник, 17 января, в северных и северо-западных областях небольшой, днем в западных, северных и центральных областях умеренный снег. В Карпатах значительный, мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме южной части, гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

 

Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах до 13° мороза. Днем от 2° мороза до 3° тепла. На юге страны 1-5° тепла.

В Киеве в ночь на понедельник небольшой, днем умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.

Темы: погода


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