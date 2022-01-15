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У Києві водій позашляховика жорстоко побив чоловіка через зауваження

Субота, 15 січня 2022, 14:13
У Києві водій позашляховика жорстоко побив чоловіка через зауваження
Скріншот відео "Київ оперативний"

У Києві повідомлено про підозру чоловіку, який заподіяв киянину тяжких тілесних ушкоджень у відповідь на зауваження про неправильне паркування.

Джерело: Київська міська прокуратура, джерела УП

Деталі: Інцидент стався у п’ятницю, 14 січня, близько 11:30 біля одного з житлових будинків на вул. Аболмасова у Дніпровському районі Києва.

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Мешканець будинку зробив зауваження власнику автомобіля "Toyota Land Cruiser Prado" через неправильне паркування. У відповідь останній кілька разів вдарив чоловіка по голові, після чого повалив на землю та продовжив наносити йому удари.

Протиправні дії були припинені випадковим свідком. Потерпілого, який внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму, госпіталізували.

"Попри те, що правоохоронці, які приїхали на виклик, дозволили водію позашляховика покинути місце події, за втручання прокуратури у подальшому він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України", - повідомили в прокуратурі.

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Затриманим виявився мешканець Київської області, 1997 р. н.

15 січня за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). До Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Дніпровським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

За даними джерел УП, підозрюваний – Стеценко Владислав Вадимович, 13.06.1997 р.н., уродженець м. Кагарлик Київської області, директор ТОВ "Агро Основа 777".

Українська правда
Теми: Київбійкаавтопрокуратура
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