Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві водій позашляховика жорстоко побив чоловіка через зауваження

Субота, 15 січня 2022, 15:13
Скріншот відео "Київ оперативний"

У Києві повідомлено про підозру чоловіку, який заподіяв киянину тяжких тілесних ушкоджень у відповідь на зауваження про неправильне паркування.

Джерело: Київська міська прокуратура, джерела УП

Деталі: Інцидент стався у п’ятницю, 14 січня, близько 11:30 біля одного з житлових будинків на вул. Аболмасова у Дніпровському районі Києва.

Мешканець будинку зробив зауваження власнику автомобіля "Toyota Land Cruiser Prado" через неправильне паркування. У відповідь останній кілька разів вдарив чоловіка по голові, після чого повалив на землю та продовжив наносити йому удари.

Протиправні дії були припинені випадковим свідком. Потерпілого, який внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму, госпіталізували.

"Попри те, що правоохоронці, які приїхали на виклик, дозволили водію позашляховика покинути місце події, за втручання прокуратури у подальшому він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України", - повідомили в прокуратурі.

Затриманим виявився мешканець Київської області, 1997 р. н.

15 січня за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). До Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Дніпровським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

За даними джерел УП, підозрюваний – Стеценко Владислав Вадимович, 13.06.1997 р.н., уродженець м. Кагарлик Київської області, директор ТОВ "Агро Основа 777".

Українська правда
Теми: Київбійкаавтопрокуратура
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 19 січня: запобіжний захід для Порошенка, Держдума РФ та “республіки” ОРДЛО

ВІДЕОЗеленський попросив українців не панікувати: Не бігти по гречку й сірники

відеоВенедіктова відреагувала на суд щодо Порошенка та пообіцяла оскаржити рішення

фотоПорошенко після суду святкує у столичному ресторані

У Держдумі просять Путіна визнати "республіки" ОРДЛО

У ДБР не задоволені запобіжним заходом для Порошенка: думають над апеляцією

Усі новини...
Київ
У Києві внаслідок негоди загинула людина, пошкоджено десяток авто
У Києві сильний вітер повалив дерево на автомобіль, є постраждалі
Кличко каже, що хакери також атакували і його сайт
Останні новини
23:53
Я досі вірю, що Путін не хоче повномасштабної війна – Путін
22:43
Арестович не підписував документів про звільнення – джерело
22:09
Зеленський поговорив із прем’єр-міністеркою Швеції про безпекову ситуацію
21:50
У Білорусі затримали журналіста й письменника Квятковського
21:22
Новини 19 січня: відновлення вартості євробондів, "ковідна тисяча" на ліки
21:09
Прострочка за кредитами під держгарантії перевищує 2,4 мільярда доларів – депутат
21:00
Новини 19 січня: запобіжний захід для Порошенка, Держдума РФ та “республіки” ОРДЛО
20:51
Прокуратура Берліна веде розслідування щодо всього правління німецьких "Зелених"
20:47
Продовольчо-зернова корпорація збанкрутіє. Мільярд доларів кредиту повертатиме уряд – нардеп
20:41
ВІДЕОЗеленський попросив українців не панікувати: Не бігти по гречку й сірники
Усі новини...