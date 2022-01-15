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В Киеве водитель внедорожника жестоко избил мужчину из-за замечания

Суббота, 15 января 2022, 15:13
Скриншот видео "Киев оперативный"

В Киеве сообщено о подозрении мужчине, причинившему киевлянину тяжкие телесные повреждения в ответ на замечание о неправильной парковке.

Источник: Киевская городская прокуратура, источники УП

Детали: Инцидент произошел в пятницу, 14 января, около 11:30 возле одного из жилых домов по ул. Аболмасова в Днепровском районе Киева.

Житель дома сделал замечание владельцу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado из-за неправильной парковки. В ответ последний несколько раз ударил мужчину по голове, после чего свалил на землю и продолжил наносить ему удары.

Противоправные действия были прекращены случайным свидетелем. Пострадавшего, в результате избиения получившего открытую черепно-мозговую травму, госпитализировали.

"Несмотря на то, что приехавшие на вызов правоохранители разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия, при вмешательстве прокуратуры в дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в прокуратуре.

Задержанным оказался житель Киевской области, 1997 г. р.

15 января при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). В Днепровский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется Днепровским управлением полиции ГУ НП в Киеве.

По данным источников УП, подозреваемый – Стеценко Владислав Вадимович, 13.06.1997 г.р., уроженец г. Кагарлык Киевской области, директор ООО "Агро Основа 777".

Украинская правда
Темы: Киевдракаавтопрокуратура


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