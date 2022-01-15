У керівній коаліції Німеччини зростає готовність надати Україні засоби захисту

З огляду на напруженість між Україною та Росією у правлячій коаліції Німеччини зростає готовність підтримати Київ певними військовими товарами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Ми домовилися в коаліційній угоді не постачати зброю до кризових регіонів. Цей принцип продовжує діяти", - повідомив голова комітету із закордонних справ у Бундестазі, соціал-демократ Міхаель Рот. Однак він додав, що дискусія щодо постачання Києву "засобів захисту, таких як шоломи та захисні жилети", є можливою.

Речник з питань оборонної політики парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Маркус Фабер також заявив, що необхідно розглянути питання про постачання Україні шоломів, захисних жилетів і засобів захисту від безпілотників.

У листопаді минулого року урядова коаліція Німеччини, яка складається з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), "Союзу-90/Зелені" та ВДП, підписала коаліційну угоду, в якій зафіксувала домовленості щодо внутрішньої і зовнішньої політики Німеччини. У ній три партії вимагають "негайного завершення спроб дестабілізувати Україну, насильства в Східній Україні та анексії Криму" та виступають за вирішення заморожених конфліктів у регіоні шляхом мирного врегулювання та повного виконання мінських домовленостей.

Політик від партії Зелених Юрґен Тріттін зазначив, що майбутня поїздка міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до Росії "не має гарантії на успіх". За його словами, цей візит покаже, чи дійсно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров "зацікавлений в обміні думками, чи він тільки знову озвучить відомі позиції". Але готовність говорити - єдиний спосіб подолати кризу, додав Тріттін. "Залежність Росії від експорту викопних джерел енергії позбавляє економіку майбутнього, і країні потрібні партнери, щоб трансформувати її", - заявив він. Що стосується експорту зброї в Україну, то політик від Зелених підтвердив, що Бербок наголошуватиме на "неможливості вирішення цього конфлікту постачанням зброї в зону бойових дій".

Глава МЗС Німеччини 17 січня має зустрітися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та главою українського МЗС Дмитром Кулебою. Наступного дня у неї заплановано зустріч у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергеєм Лавровим для обговорення питань безпеки і деескалації українсько-російського конфлікту.

Пізніше Бербок та глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан мають здійснити спільну поїздку на Донбас до лінії розмежування.