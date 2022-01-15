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В правящей коалиции Германии растет готовность предоставить Украине средства защиты

Суббота, 15 января 2022, 14:24
В правящей коалиции Германии растет готовность предоставить Украине средства защиты
Михаэль Рот, Getty Images

Учитывая напряженность между Украиной и Россией в правящей коалиции Германии, растет готовность поддержать Киев определенными военными товарами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Мы договорились в коалиционном соглашении не поставлять оружие в кризисные регионы. Этот принцип продолжает действовать", - сообщил глава комитета по иностранным делам в Бундестаге, социал-демократ Михаэль Рот. Однако он добавил, что дискуссия по поставке Киеву "средств защиты, таких как шлемы и защитные жилеты", возможна.

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Представитель по вопросам оборонной политики парламентской фракции Свободной демократической партии (ВДП) Маркус Фабер также заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о поставках Украине шлемов, защитных жилетов и средств защиты от беспилотников.

В ноябре прошлого года правительственная коалиция Германии, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Союза-90/Зеленые" и ВДП, подписала коалиционное соглашение, в котором зафиксировала договоренности по внутренней и внешней политике Германии. В нем три партии требуют "немедленного завершения попыток дестабилизировать Украину, насилия в Восточной Украине и аннексии Крыма" и выступают за разрешение замороженных конфликтов в регионе путем мирного урегулирования и полного выполнения минских договоренностей.

Политик от партии Зеленых Юрген Триттин отметил, что предстоящая поездка министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок в Россию "не имеет гарантии на успех". По его словам, этот визит покажет, действительно ли министр иностранных дел России Сергей Лавров "заинтересован в обмене мнениями, или он только снова озвучит известные позиции". Но готовность говорить – единственный способ преодолеть кризис, добавил Триттин. "Зависимость России от экспорта ископаемых источников энергии лишает экономику будущего и стране нужны партнеры, чтобы трансформировать ее", - заявил он. Что касается экспорта оружия в Украину, то политик от Зеленых подтвердил, что Бербок будет подчеркивать "невозможность разрешения этого конфликта поставкой оружия в зону боевых действий".

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Глава МИД Германии 17 января должен встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. На следующий день у нее запланирована встреча в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для обсуждения вопросов безопасности и деэскалации украино-российского конфликта.

Позже Бербок и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан должны совершить совместную поездку на Донбасс к линии разграничения.

Темы: Германия
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