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При сходженні на Говерлу загинула туристка, ще двоє постраждали

Субота, 15 січня 2022, 15:41
фото ДСНС

При сходженні на гору Говерла у суботу одна людина загинула і ще двоє отримали травми.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "15 січня об 11:15 при сходженні на г. Говерла, Надвірнянського району, загинула 1 особа та 2 отримали травми різних ступенів тяжкості. Всі туристи - мешканці м. Южне, Одеської області".

Деталі: Станом на 14:40, чоловіка 1987 року народження з травмою ноги рятувальники транспортували до спортивної бази "Заросляк" та передали медикам.

О 14:30 рятувальники знайшли іншу травмовану особу, жінку 1989 року народження, організовано її супровід.

 
фото ДСНС

Ще одна жінка 1965 року народження загинула, обставини події з'ясовують працівники Нацполіції.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 28 осіб та 5 одиниць техніки.

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областьДСНС
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