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При сходженні на Говерлу загинула туристка, ще двоє постраждали

Субота, 15 січня 2022, 14:41
При сходженні на Говерлу загинула туристка, ще двоє постраждали
фото ДСНС

При сходженні на гору Говерла у суботу одна людина загинула і ще двоє отримали травми.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "15 січня об 11:15 при сходженні на г. Говерла, Надвірнянського району, загинула 1 особа та 2 отримали травми різних ступенів тяжкості. Всі туристи - мешканці м. Южне, Одеської області".

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Деталі: Станом на 14:40, чоловіка 1987 року народження з травмою ноги рятувальники транспортували до спортивної бази "Заросляк" та передали медикам.

О 14:30 рятувальники знайшли іншу травмовану особу, жінку 1989 року народження, організовано її супровід.

 
фото ДСНС

Ще одна жінка 1965 року народження загинула, обставини події з'ясовують працівники Нацполіції.

ВІДЕО ДНЯ

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 28 осіб та 5 одиниць техніки.

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областьДСНС
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