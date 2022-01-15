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При восхождении на Говерлу погибла туристка, еще двое пострадали

Суббота, 15 января 2022, 14:41
При восхождении на Говерлу погибла туристка, еще двое пострадали
фото ГСЧС

При восхождении на гору Говерла в субботу один человек погиб и еще двое получили травмы.

Источник: ГСЧС

Дословно: "15 января в 11:15 при восхождении на г. Говерла, Надвирнянского района, погиб 1 человек и 2 получили травмы разных степеней тяжести. Все туристы – жители г. Южное, Одесской области".

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Детали: По состоянию на 14:40 мужчину 1987 года рождения с травмой ноги спасатели транспортировали до спортивной базы "Заросляк" и передали медикам.

В 14:30 спасатели обнаружили вторую травмированную, женщину 1989 года рождения, организовано ее сопровождение.

 

Еще одна женщина 1965 года рождения погибла, обстоятельства происшествия выясняют работники Нацполиции.

ВИДЕО ДНЯ

Для проведения поисково-спасательных работ привлечены 28 человек и 5 единиц техники.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковская областьГСЧС
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