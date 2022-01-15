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Глава МЗС Британії: РФ веде кампанію дезінформації, щоб виправдати вторгнення в Україну

Субота, 15 січня 2022, 16:07
ЛІЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що РФ веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію і виправдання вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію та виправдання вторгнення на територію її  суверенного сусіда Україну.

Росія має зупинити свою агресію, здійснити деескалацію та вступити до змістовних переговорів" - написала Трасс у Twitter.

Як повідомлялося, у Білому домі заявили, що РФ може влаштувати провокацію, яку використає в якості приводу для вторгнення в Україну.

"Наша інформація також свідчить про те, що російські суб’єкти впливу вже починають фабрикувати українські провокації в державних і соціальних медіа, щоб виправдати російське втручання та посіяти розкол в Україні" – сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, російські медіа-наративи також звинувачують Захід у ескалації напруженості, висвітлюють гуманітарні проблеми в Україні, які могла б вирішити російська інтервенція, і пропагують російський патріотизм, щоб заохочувати національну підтримку військових дій.

"Протягом грудня російськомовний контент у соціальних мережах, який охоплює всі три наративи, збільшився в середньому до майже 3500 постів на день, що на 200 відсотків більше, ніж у середньому в листопаді" - сказала Псакі.

Теми: Велика БританіяРосія
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