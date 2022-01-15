Глава МИД Британии: РФ ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать вторжение в Украину
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что РФ ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в Украину.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Russia is waging a disinformation campaign intended to destabilise and justify an invasion of its sovereign neighbour Ukraine— Liz Truss (@trussliz) January 15, 2022
Russia must halt its aggression, deescalate and engage in meaningful talks #StandWithUkraine
"Россия ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения на территорию ее суверенного соседа Украины.
Россия должна остановить свою агрессию, осуществить деэскалацию и вступить в содержательные переговоры" - написала Трасс в Twitter.
Как сообщалось, в Белом доме заявили, что РФ может устроить провокацию, используемую в качестве повода для вторжения в Украину.
"Наша информация также свидетельствует о том, что российские субъекты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных и социальных медиа, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол в Украине", - сказала прес-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, российские медиа-нарративы также обвиняют Запад в эскалации напряженности, освещают гуманитарные проблемы в Украине, которые могла бы решить российская интервенция, и пропагандируют российский патриотизм, чтобы поощрять национальную поддержку военных действий.
"В течение декабря русскоязычный контент в социальных сетях, охватывающий все три нарратива, увеличился в среднем до почти 3500 постов в день, что на 200 процентов больше, чем в среднем в ноябре", - сказала Псаки.