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Глава МИД Британии: РФ ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать вторжение в Украину

Суббота, 15 января 2022, 15:07
Глава МИД Британии: РФ ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать вторжение в Украину
ЛИЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что РФ ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения на территорию ее суверенного соседа Украины.

Россия должна остановить свою агрессию, осуществить деэскалацию и вступить в содержательные переговоры" - написала Трасс в Twitter.

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Как сообщалось, в Белом доме заявили, что РФ может устроить провокацию, используемую в качестве повода для вторжения в Украину.

"Наша информация также свидетельствует о том, что российские субъекты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных и социальных медиа, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол в Украине", - сказала прес-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, российские медиа-нарративы также обвиняют Запад в эскалации напряженности, освещают гуманитарные проблемы в Украине, которые могла бы решить российская интервенция, и пропагандируют российский патриотизм, чтобы поощрять национальную поддержку военных действий.

"В течение декабря русскоязычный контент в социальных сетях, охватывающий все три нарратива, увеличился в среднем до почти 3500 постов в день, что на 200 процентов больше, чем в среднем в ноябре", - сказала Псаки.

Темы: ВеликобританияРосcия
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