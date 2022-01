Глава МИД Британии: РФ ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать вторжение в Украину

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что РФ ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Russia is waging a disinformation campaign intended to destabilise and justify an invasion of its sovereign neighbour Ukraine



Russia must halt its aggression, deescalate and engage in meaningful talks #StandWithUkraine